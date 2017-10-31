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    В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах. Санкт-Петербург, медицина, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

    В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

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    В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

    В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

    В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

      Сегодня в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе отработали план действий на случай массового поступления пострадавших.

      По легенде учений, сразу 20 пациентов доставили в приемный покой после ДТП на кольцевой автодороге. Всех оперативно распределили по операционным больницы.

      Одного автолюбителя пришлось даже транспортировать в шоковом состоянии вертолетом санитарной авиации. В роли тяжело пострадавшего оказался муляж. Это современный симулятор для тренировок специалистов в области хирургии. Другие уже реальные статисты с травмами различной степени тяжести умело вживались в свои роли.

      За реанимационными мероприятиями наблюдала иностранная делегация. Специалисты из Германии, Бельгии, Канады и Швеции представили международную организацию «Врачи без границ». И после тренировки чрезвычайной ситуации они совместно с врачами НИИ Джанелидзе обменялись опытом работы в сфере медицины катастроф.

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