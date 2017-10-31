В петербургском институте скорой помощи врачи потренировались на статистах

Сегодня в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе отработали план действий на случай массового поступления пострадавших.

По легенде учений, сразу 20 пациентов доставили в приемный покой после ДТП на кольцевой автодороге. Всех оперативно распределили по операционным больницы.



Одного автолюбителя пришлось даже транспортировать в шоковом состоянии вертолетом санитарной авиации. В роли тяжело пострадавшего оказался муляж. Это современный симулятор для тренировок специалистов в области хирургии. Другие уже реальные статисты с травмами различной степени тяжести умело вживались в свои роли.



За реанимационными мероприятиями наблюдала иностранная делегация. Специалисты из Германии, Бельгии, Канады и Швеции представили международную организацию «Врачи без границ». И после тренировки чрезвычайной ситуации они совместно с врачами НИИ Джанелидзе обменялись опытом работы в сфере медицины катастроф.