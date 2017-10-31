В Британии 15-летний подросток в маске старика смог купить пиво в магазине

В Великобритании пранкер Сэм Пеппер снял ролик о том, как подросткам в обход закона можно купить пиво в магазине.
Пранкер Сэм Пеппер и его 15-летний брат Джарвис провели эксперимент с покупкой пива в британских магазинах. Молодые люди записали и выложили на YouTube видео, на котором подросток надевает на себя силиконовую маску старика, меняет походку и беспрепятственно покупает алкоголь.
Ни в одном из магазинов «пожилой мужчина» с руками ребенка не вызвал подозрений. Таким образом подростки набрали несколько бутылок пива, но решили оставаться в рамках закона и вернуть все обратно.
Не снимая маску, Джарвис обошел все кассы и вручил продавцам бутылки. В ответ на недоумение следовало разоблачение: старик превращался в мальчика, чем вызывал у сотрудников магазинов полный восторг.
Ни в одном из магазинов «пожилой мужчина» с руками ребенка не вызвал подозрений. Таким образом подростки набрали несколько бутылок пива, но решили оставаться в рамках закона и вернуть все обратно.
Не снимая маску, Джарвис обошел все кассы и вручил продавцам бутылки. В ответ на недоумение следовало разоблачение: старик превращался в мальчика, чем вызывал у сотрудников магазинов полный восторг.
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