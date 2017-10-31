Дешево и сердито: продажи смартфонов российского производства выросли на 40%

В России наблюдается бум продаж смартфонов отечественного производства. Их реализация выросла на 40%. Как оказалось, наши аппараты берут не белыми беспроводными наушниками, а ценой.

203 гаджеты

технологии

торговля

За январь-сентябрь россияне купили 1 миллион 700 тысяч смартфонов отечественного производства. Это на 41% больше, чем годом ранее. Подсчеты сделали аналитики сети «Связной».



Кто-то может удивить, но российские бренды — это такие имена, как Digma, Vertex, Highscreen, Ginzzu, Texet и другие. Нужно иметь в виду, что разработаны смартфоны у нас в стране, но собраны, как правило, в Юго-Восточной Азии.



Стремительный рост продаж аналитики объясняют тем, что и без того дешевые отечественные аппараты стали еще дешевле. Средняя цена проданного российского смартфона упала с 5,5 тысячи до 4 тысяч. Развитие технологий снизило стоимость основных комплектующих гаджета, несмотря на взлет доллара в конце 2014 года.