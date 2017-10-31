Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой

В Вязниковском районе Владимирской области под землю ушло озеро глубиной больше 20 метров.
Озеро Саканцы неподалеку от деревни Пивоварово ушло под землю за несколько часов вместе с рыбой, водорослями и прочей фауной. На месте, где оно находилось, осталась только воронка с илистым дном.
Как пояснили сайту «Комсомольской правды» в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, озеро было карстовым и, скорее всего, воду в нем удерживала илистая пробка на дне. При этом в департаменте не исключили, что спустя время водоем может наполниться снова.
Издание отмечает, что близ деревни Пивоварово находится зона активных карстов, а неподалеку от бывшего озера уже есть один провал. Он появился в 1959 году и был назван Пивоварским.
Как пояснили сайту «Комсомольской правды» в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, озеро было карстовым и, скорее всего, воду в нем удерживала илистая пробка на дне. При этом в департаменте не исключили, что спустя время водоем может наполниться снова.
Издание отмечает, что близ деревни Пивоварово находится зона активных карстов, а неподалеку от бывшего озера уже есть один провал. Он появился в 1959 году и был назван Пивоварским.
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