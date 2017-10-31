Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой. Владимирская область, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой

    Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой

    комментировать
    • Фото: Вязниковский offroad / youtube.com
    Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой

    Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой

    Во Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой
    • Фото: Вязниковский offroad / youtube.com

      • В Вязниковском районе Владимирской области под землю ушло озеро глубиной больше 20 метров.

      Озеро Саканцы неподалеку от деревни Пивоварово ушло под землю за несколько часов вместе с рыбой, водорослями и прочей фауной. На месте, где оно находилось, осталась только воронка с илистым дном.

      Как пояснили сайту «Комсомольской правды» в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, озеро было карстовым и, скорее всего, воду в нем удерживала илистая пробка на дне. При этом в департаменте не исключили, что спустя время водоем может наполниться снова.

      Издание отмечает, что близ деревни Пивоварово находится зона активных карстов, а неподалеку от бывшего озера уже есть один провал. Он появился в 1959 году и был назван Пивоварским.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru