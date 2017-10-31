Россия поднялась на 5 строчек в рейтинге Doing Business Всемирного банка

Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге Doing Business, составленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, сообщил глава Минэкономразвития РФ.
Россия заняла 35-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге Doing Business (Ведение бизнеса), который составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Об этом на встрече членов правительства с президентом во вторник сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка, Россия здесь поднялась на пять позиций по сравнению с результатом прошлого года и занимает теперь 35-е место».
Орешкин напомнил, что 6 лет назад Россия занимала в этом рейтинге 124-е место, и подчеркнул, что рост — не повод расслабляться, так как «здесь, наверху, все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат», передает РИА Новости.
Рейтинг «Ведение бизнеса» составляется ежегодно в течение 15 лет. С его помощью эксперты выясняют, в каких странах комфортнее всего вести бизнес. Среди критериев оценки — нормы закона, регулирующие регистрацию и ведение бизнеса, налоговое законодательство, уровень защиты прав инвесторов.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка, Россия здесь поднялась на пять позиций по сравнению с результатом прошлого года и занимает теперь 35-е место».
Орешкин напомнил, что 6 лет назад Россия занимала в этом рейтинге 124-е место, и подчеркнул, что рост — не повод расслабляться, так как «здесь, наверху, все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат», передает РИА Новости.
Рейтинг «Ведение бизнеса» составляется ежегодно в течение 15 лет. С его помощью эксперты выясняют, в каких странах комфортнее всего вести бизнес. Среди критериев оценки — нормы закона, регулирующие регистрацию и ведение бизнеса, налоговое законодательство, уровень защиты прав инвесторов.
Комментарии