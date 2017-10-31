В Таллине полицейские застрелили размахивавшего ножами мужчину

В центре Таллина полицейские открыли огонь по размахивавшему двумя ножами мужчине, который позже умер в больнице.
ЧП случилось во вторник утром на площади Свободы. По данным полиции, мужчина ходил по улице босиком и пугал прохожих ножами. Полицейские потребовали у него положить ножи на землю, но мужчина не подчинился. Тогда стражи порядка сделали три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчину и это не остановило. Наоборот, он начал приближаться к полицейским. В результате правоохранители открыли огонь из табельного оружия, сообщает РИА Новости.
Пыхъяская префектура полиции: «Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами. Полиция использовала табельное оружие, чтобы остановить его».
После этого раненый был госпитализирован Северо-эстонскую региональную больницу, где и скончался. Пострадавших среди полицейских и прохожих нет.
Известно, что застреленный был 33-летним гражданином Эстонии, к уголовной ответственности он раньше не привлекался.
Пыхъяская префектура полиции: «Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами. Полиция использовала табельное оружие, чтобы остановить его».
После этого раненый был госпитализирован Северо-эстонскую региональную больницу, где и скончался. Пострадавших среди полицейских и прохожих нет.
Известно, что застреленный был 33-летним гражданином Эстонии, к уголовной ответственности он раньше не привлекался.
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