«Умные» светофоры научились бороться с заторами на улицах Москвы

В Москве внедрили систему «умных» светофоров, которая автономно анализирует количество подъезжающих к очередному перекрестку машин и даже предсказывает их количество в ближайшем будущем, после чего сама решает, где и на какое время надо включить зеленый свет. Первой улицей Москвы, где заработала система, стала Онежская, расположенная на севере города.

Внешне «умный» светофор почти не отличается от привычных оптических устройств, регулирующих дорожное движение. Суть российско-японского проекта в том, что трафиком теперь будут управлять, учитывая текущую дорожную ситуацию. Ее постоянно мониторят специальные датчики. Чем больше машин в потоке, тем дольше для них будет гореть зеленый свет.



Дмитрий Горшков, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД: «Автомобиль подъезжает к перекрестку, система сама распознает, в каком направлении и сколько автомобилей скопилось, и дает приоритет тому или иному направлению. Если с боковой улицы никто не выезжает, то поток пропускается».



Особенность светофорных комплексов заключается в том, что она учитывает не только транспорт, который подъехал к перекрестку, но и способна предугадывать появление новых машин, которые могут создать пробку на этом участке. Японская система уже давно хорошо зарекомендовала себя в Стране восходящего солнца.



Пилотный российско-японский проект, который должен решить проблему пробок, действует на севере Москвы вот уже 3 месяца. Улица Онежская раньше постоянно стояла в пробках. Новой системой светофорного регулирования здесь оборудовали одновременно 5 перекрестков. Теперь даже в час пик движение на этом участке относительно свободное. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.