Жертвам катастрофы A321 посвятили Сад памяти под Петербургом

Погибших при крушении самолета A321 компании «Когалымавиа», который взорвался в воздухе через 23 минуты после вылета из
Шарм-эш-Шейха, вспомнили в Санкт-Петербурге. Со дня трагедии прошло 2 года. На борту лайнера находились 224 человека. Траурные мероприятия в Северной столице начались еще выходные. Там открыли мемориал «Сложенные крылья», а сегодня над городом раздался звон колоколов.
Два сложенных крыла из стали с высеченными именами погибших в катастрофе над Синаем через несколько минут после открытия утопали в цветах. Собравшиеся на церемонии в руках держали фотографии тех, кого они потеряли. Десятки пронзительных снимков. Во взорванном самолете были целые семьи, друзья, влюбленные пары, и множество детей.
Обращения родственников к психологам МЧС не прекращаются до сих пор. Два года — достаточный срок, чтобы понять, что время не лечит. Кто-то из родителей, потерявших своих детей, обратился в органы опеки для усыновления, у кого-то остались внуки. Только для тех, кто теперь один в опустевшей квартире, очень многое остается без ответа.
Не всех погибших смогли опознать. Это страшная правда авиакатастроф. Часть останков невозможно идентифицировать. Сложенные каменные крылья установлены на месте, где захоронили тех, чьи личности не установлены.
Люди, потерявшие близких, стараются держаться вместе, продолжают бороться за большие компенсации от страховых и сами собирают деньги, чтобы помочь победить лейкемию двум мальчикам, которых эта трагедия лишила родителей.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, на Румболовской горе во Всеволожском районе Ленинградской области появилось еще одно памятное место — Сад памяти. Здесь высадили 128 деревьев — по количеству погибших семей, а также 25 елей (столько детей стали жертвами катастрофы).
Обращения родственников к психологам МЧС не прекращаются до сих пор. Два года — достаточный срок, чтобы понять, что время не лечит. Кто-то из родителей, потерявших своих детей, обратился в органы опеки для усыновления, у кого-то остались внуки. Только для тех, кто теперь один в опустевшей квартире, очень многое остается без ответа.
Не всех погибших смогли опознать. Это страшная правда авиакатастроф. Часть останков невозможно идентифицировать. Сложенные каменные крылья установлены на месте, где захоронили тех, чьи личности не установлены.
Люди, потерявшие близких, стараются держаться вместе, продолжают бороться за большие компенсации от страховых и сами собирают деньги, чтобы помочь победить лейкемию двум мальчикам, которых эта трагедия лишила родителей.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, на Румболовской горе во Всеволожском районе Ленинградской области появилось еще одно памятное место — Сад памяти. Здесь высадили 128 деревьев — по количеству погибших семей, а также 25 елей (столько детей стали жертвами катастрофы).
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