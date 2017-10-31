Список богатейших мертвых звезд возглавил Майкл Джексон

После смерти знаменитых актеров и певцов их творчество продолжает приносить деньги. Первое место в рейтинге покойных звезд с самыми высокими доходами снова занял Майкл Джексон.
Как отметили авторы журнала Forbes, умерший в 2009 году король поп-музыки возглавляет список уже 5-й раз подряд. Труды музыканта и сделки с его имуществом принесли наследникам за 12 месяцев 75 миллионов долларов. Серьезные деньги удалось выручить за альбом Scream, вошедший в программу представлений Cirque du Soleil в Лас-Вегасе, а также долю в звукозаписывающей компании EMI.
Второе место в рейтинге занял профессиональный гольфист Арнольд Палмер, которого не стало прошлой осенью. Его труды и после смерти позволили заработать 40 миллионов долларов. Большая часть этой суммы получена от продажи прав на созданный им напиток, представляющий собой смесь лимонада и холодного чая, а также иной интеллектуальной собственности.
Культурное наследие американского карикатуриста Чарльза Шульца принесло 38 миллионов долларов (3-е место). Художник, ушедший из жизни в 2000 году, был автором популярного комикса под названием Peanuts («Мелочь пузатая»). Больше всего денег удалось выручить благодаря реализации прав на использование созданных Шульцем персонажей. Умерший в 1977 году певец Элвис Пресли с 35 миллионами долларов оказался на 4-м месте списка. Поклонники скупают его записи и через десятилетия кончины исполнителя.
Второе место в рейтинге занял профессиональный гольфист Арнольд Палмер, которого не стало прошлой осенью. Его труды и после смерти позволили заработать 40 миллионов долларов. Большая часть этой суммы получена от продажи прав на созданный им напиток, представляющий собой смесь лимонада и холодного чая, а также иной интеллектуальной собственности.
Культурное наследие американского карикатуриста Чарльза Шульца принесло 38 миллионов долларов (3-е место). Художник, ушедший из жизни в 2000 году, был автором популярного комикса под названием Peanuts («Мелочь пузатая»). Больше всего денег удалось выручить благодаря реализации прав на использование созданных Шульцем персонажей. Умерший в 1977 году певец Элвис Пресли с 35 миллионами долларов оказался на 4-м месте списка. Поклонники скупают его записи и через десятилетия кончины исполнителя.
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