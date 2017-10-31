Сотрудников транспортной полиции Петербурга подозревают в похищении человека

ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в линейном отделе полиции на водном транспорте.
В здании на Двинской улице, где располагается это подразделение МВД работают следователи, которые занимаются должностными преступлениями сотрудников правоохранительной системы, а также оперативники отдела «М», курирующие деятельность силовиков. Они изымают и изучают документы в кабинетах уголовного розыска, сотрудников которого подозревают в похищении человека.
Как передает «Фонтанка», первые обыски прошли в квартирах начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска линейного подразделения на водном транспорте, майора полиции Антона Боева и его подчиненного, старшего лейтенанта Владимира Груздева. Также известно, что обыскали и жилье бывшего сотрудника УФСКН.
Уголовное дело возбуждено в Следственном комитете Василеостровского района в начале октября. Из его материалов стало известно, что неизвестные под видом сотрудников полиции насильно посадили петербуржца в автомашину, несколько часов катали его по городу, а после потерпевший был вынужден заплатить им деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Судя по всему, следствие подозревает в похищении именно оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции на водном транспорте.
В транспортной полиции отметили, что после проведения проверки по факту задержания своих сотрудников будут приняты кадровые решения. В случае подтверждения вины полицейских их уволят из органов внутренних дел, а их руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Пресс-службы Следственного комитета и ФСБ не сообщают, в связи с чем проводятся обыски в линейном отделе. Поэтому какие события предшествовали действиям спецслужб пока остается неизвестным.
Как передает «Фонтанка», первые обыски прошли в квартирах начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска линейного подразделения на водном транспорте, майора полиции Антона Боева и его подчиненного, старшего лейтенанта Владимира Груздева. Также известно, что обыскали и жилье бывшего сотрудника УФСКН.
Уголовное дело возбуждено в Следственном комитете Василеостровского района в начале октября. Из его материалов стало известно, что неизвестные под видом сотрудников полиции насильно посадили петербуржца в автомашину, несколько часов катали его по городу, а после потерпевший был вынужден заплатить им деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Судя по всему, следствие подозревает в похищении именно оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции на водном транспорте.
В транспортной полиции отметили, что после проведения проверки по факту задержания своих сотрудников будут приняты кадровые решения. В случае подтверждения вины полицейских их уволят из органов внутренних дел, а их руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Пресс-службы Следственного комитета и ФСБ не сообщают, в связи с чем проводятся обыски в линейном отделе. Поэтому какие события предшествовали действиям спецслужб пока остается неизвестным.
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