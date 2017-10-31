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    СМИ: на ядерном полигоне в КНДР погибли 200 человек

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    • Фото: Planet Labs Inc.
    СМИ: на ядерном полигоне в КНДР погибли 200 человек

    СМИ: на ядерном полигоне в КНДР погибли 200 человек

    СМИ: на ядерном полигоне в КНДР погибли 200 человек
  • Фото: Planet Labs Inc.

    • СМИ узнали об обрушении тоннеля на территории полигона для испытаний ядерного оружия в Северной Корее.

    Жертвами катастрофы могли стать до 200 человек.

    Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на японские СМИ, 100 человек оказались под завалами тоннеля после первого обрушения. Еще примерно 100 человек погибли при втором обрушении, которое произошло во время спасательной операции.

    Утверждается, что трагедия произошла 10 октября на крупнейшем в КНДР полигоне Пунгери. По мнению экспертов, он мог прийти в частичную негодность после проведения шести ядерных испытаний.

    В Пхеньяне пока никак не прокомментировали сообщения СМИ о катастрофе.

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