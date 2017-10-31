Путин: рыночный долг регионов РФ составляет 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства озвучил сумму рыночного долга российских регионов.

По словам президента, объем рыночного долга регионов составляет почти половину госдолга субъектов РФ и достигает 1 триллион рублей.



Владимир Путин: «У целого ряда регионов, мы с вами тоже об этом хорошо знаем, неоднократно обсуждали это, сохраняется очень высокий объем выплат по так называемым „рыночным“ долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках. Сегодня этот так называемый „рыночный“ долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации, более триллиона».



При этом глава государства отметил, что у некоторых регионов объем долга превышает весь годовой доход, а еще у 11 — половину собственных доходов. В связи с этим Путин поручил принять меры для снижения объема коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины собственных доходов.



Владимир Путин: «Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития. Нам необходимо принять все необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов РФ до уровня не более половины от собственных доходов».



Путин добавил, что «регионам, которые на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга».



В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что для выполнения поручения президента понадобится около 60 млрд бюджетных рублей. По его словам, стартовые условия по разрешению вопроса с коммерческой задолженностью регионов министерство намерено создать уже в текущем году. Для этого есть остаток нераспределенных средств финансовой помощи.







