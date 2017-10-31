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    В Москве брат с сестрой устроили взрыв и пожар, экспериментируя с маслом

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    В Москве брат с сестрой устроили взрыв и пожар, экспериментируя с маслом

    В Москве брат с сестрой устроили взрыв и пожар, экспериментируя с маслом

    Брат с сестрой пострадали во время эксперимента с подсолнечным маслом в московской квартире.

    Поэкспериментировать на кухне с маслом и водой 24-летний житель столицы и его 22-летняя сестра решили накануне, 30 октября, в квартире дома на Рабочей улице. Молодые люди налили в сковородку с кипящим маслом воду, после чего произошел взрыв.

    В результате взрывом разбило окно. Кроме того, начался пожар. На место ЧП прибыли шесть нарядов пожарных и два наряда скорой.

    Экспериментаторы получили ожоги от кипящего масла. Эвакуация из дома не проводилась, сообщает агентство «Москва».

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