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    Полицейский сломал ключицу пожилому водителю скутера за езду без шлема

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    Полицейский сломал ключицу пожилому водителю скутера за езду без шлема

    Полицейский сломал ключицу пожилому водителю скутера за езду без шлема

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который остановил жителя Ставрополья, передвигавшегося на скутере без шлема, и сломал ему ключицу.

    Инспектора отдела МВД России по Новоалександровскому району Ставропольского края поместили под домашний арест после того, как он избил 59-летнего водителя скутера.

    Инцидент произошел 1 сентября. Патрульный задержал пожилого скутериста за езду без шлема. «Объясняя» нарушителю, в чем именно тот виноват, инспектор сломал ему ключицу.

    В отношении инспектора возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает региональное управление СК.

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