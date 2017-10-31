Виновнику смертельного ДТП с депутатом Павлом Солтаном вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор виновнику крупной аварии, в которой погибли
вице-спикер городского заксобрания Павел Солтан и его супруга. Как удалось доказать сыщикам, Дмитрий Изотов выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой депутата. Тот погиб на месте. Его жену госпитализировали, но позднее она скончалась.
В результате виновник ДТП получил четыре с половиной года лишения свободы. Также ему придется выплатить 3 млн 300 тыс. рублей в качестве компенсаций родственникам погибших.
Правда, сам осужденный — Дмитрий Изотов — рассчитывал на другой приговор и до последнего уверял, что это не он спровоцировал ДТП. Якобы депутат сам виноват. Но суд решил: именно Изотов выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой.
Смертельная авария произошла на 43-м километр трассы Парголово — Огоньки. От машины Павла Солтана по сути ничего не осталось. Чудом в автокатастрофе выжила его дочь Анастасия, но смириться с потерей родителей девушка так и не смогла. После жуткой аварии прошла долгий курс лечения, затем пережила развод с мужем. Все это стало причиной отчаянного шага — она покончила с собой спустя несколько месяцев после ДТП. Еще одна дочь погибшего депутата — Вероника — в суде выступала в качестве потерпевшей. Версию о том, что виновником дорожного происшествия был их отец обе девушки воспринимали как личное оскорбление.
Для Петербурга Павел Солтан был персоной знаковой. Казалось, жизнь и так в избытке преподнесла ему испытаний. Когда Солтану было 20 лет, он попал под поезд. Хирургам пришлось ампутировать ему руки и ноги. Чтобы привыкнуть к протезам, мужчина целыми днями переписывал в тетрадь стихи. В 1994 году он лично принимал английскую королеву в НИИ, где работал. Даже Елизавета II была восхищена его неимоверным желанием жить, невзирая на трудности.
Красную «восьмерку», специально оборудованную так, чтобы ею было легко управлять, мужчине подарил президент Борис Ельцин. В 1998 году Солтан избрался в городской парламент, с целью помогать таким же, как он. Неудивительно, что много лет депутат проработал в комиссии по социальной политике. И всегда отказывался от служебного транспорта — предпочитал свою машину, за рулем которой и погиб.
По словам следователей, в рамках уголовного дела самым тщательным образом провели технические экспертизы. И специалисты не сомневались в том, кто спровоцировал аварию. Дмитрий Изотов после финального заседания еще раз заявил, что не согласен с этими исследованиями и намерен обжаловать приговор, сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Правда, сам осужденный — Дмитрий Изотов — рассчитывал на другой приговор и до последнего уверял, что это не он спровоцировал ДТП. Якобы депутат сам виноват. Но суд решил: именно Изотов выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой.
Смертельная авария произошла на 43-м километр трассы Парголово — Огоньки. От машины Павла Солтана по сути ничего не осталось. Чудом в автокатастрофе выжила его дочь Анастасия, но смириться с потерей родителей девушка так и не смогла. После жуткой аварии прошла долгий курс лечения, затем пережила развод с мужем. Все это стало причиной отчаянного шага — она покончила с собой спустя несколько месяцев после ДТП. Еще одна дочь погибшего депутата — Вероника — в суде выступала в качестве потерпевшей. Версию о том, что виновником дорожного происшествия был их отец обе девушки воспринимали как личное оскорбление.
Для Петербурга Павел Солтан был персоной знаковой. Казалось, жизнь и так в избытке преподнесла ему испытаний. Когда Солтану было 20 лет, он попал под поезд. Хирургам пришлось ампутировать ему руки и ноги. Чтобы привыкнуть к протезам, мужчина целыми днями переписывал в тетрадь стихи. В 1994 году он лично принимал английскую королеву в НИИ, где работал. Даже Елизавета II была восхищена его неимоверным желанием жить, невзирая на трудности.
Красную «восьмерку», специально оборудованную так, чтобы ею было легко управлять, мужчине подарил президент Борис Ельцин. В 1998 году Солтан избрался в городской парламент, с целью помогать таким же, как он. Неудивительно, что много лет депутат проработал в комиссии по социальной политике. И всегда отказывался от служебного транспорта — предпочитал свою машину, за рулем которой и погиб.
По словам следователей, в рамках уголовного дела самым тщательным образом провели технические экспертизы. И специалисты не сомневались в том, кто спровоцировал аварию. Дмитрий Изотов после финального заседания еще раз заявил, что не согласен с этими исследованиями и намерен обжаловать приговор, сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
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