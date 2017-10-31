Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Власти предупредили москвичей о непогоде и призвали быть аккуратнее на дорогах.
Дело в том, что дождь со снегом может привести к увеличению числа ДТП. Поэтому московским водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и не нарушать скоростной режим. Кроме того, жителям столицы рекомендуют по возможности отказаться от автомобилей и пользоваться городским транспортом.
При этом в столичном департаменте транспорта подчеркнули, что особенно аккуратными надо быть в час пик, а также на эстакадах, мостах, тоннелях и дорогах с так называемыми бутылочными горлышками.
Напомним, ранее об ухудшении погоды жителей столицы предупредили в МЧС. Москвичей ждут дождь со снегом и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца недели.
При этом в столичном департаменте транспорта подчеркнули, что особенно аккуратными надо быть в час пик, а также на эстакадах, мостах, тоннелях и дорогах с так называемыми бутылочными горлышками.
Напомним, ранее об ухудшении погоды жителей столицы предупредили в МЧС. Москвичей ждут дождь со снегом и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца недели.
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