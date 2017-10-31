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    Telia продаст «Газпромбанку» 19% акций «Мегафона». компании, Мегафон, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВTelia продаст «Газпромбанку» 19% акций «Мегафона»

    Telia продаст «Газпромбанку» 19% акций «Мегафона»

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    Telia продаст «Газпромбанку» 19% акций «Мегафона»

    Telia продаст «Газпромбанку» 19% акций «Мегафона»

      Шведская телекоммуникационная компания Telia сегодня объявила, что 19% акций «Мегафона» продает «Газпромбанку» и полностью выходит из сотового оператора.

      Telia стояла у истоков «Мегафона» и стала его акционером в 2001 году, когда компания только появилась. Как заявили представители Telia, лидер рынков сотовой связи Швеции решил сконцентрироваться на североевропейском и балтийском направлениях. Как ожидается, сумма сделки составит 60,5 миллиарда рублей.

      Telia была вторым по величине акционером «Мегафона». Основной владелец оператора — холдинг USM Алишера Усманова, ему принадлежит 56% акций. Telia начала распродавать свой пакет в «Мегафоне» с начала октября и выставила на рынке почти 6% акций.

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