Медведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев

Премьер Дмитрий Медведев прилетел с двухдневным визитом в Китай.

314 визиты

визы

Китай

Медведев

Глава российского правительства посетил штаб-квартиру китайского медиа-холдинга «Жэньминь Жибао», провел конференцию с интернет-пользователями и рассказал о планах смягчить визовый режим для жителей КНР.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Существуют другие возможности для безвизового посещения китайцами России. Если группа 5 человек, то они могут приехать на 2 недели. А сейчас мы рассматриваем такую возможность, чтобы эту группу делать более компактной, по 2–3 человека, и увеличить срок пребывания до 3 недель».



Медведев отметил, что Россия рассчитывает на сохранение темпов роста товарооборота с Китаем, который по итогам 8 месяцев этого года увеличился на 35%. В ходе визита российский премьер встретится с председателем КНР Cи Цзиньпином и проведет межправительственные переговоры.