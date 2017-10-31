Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Медведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев. визиты, визы, Китай, Медведев. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев

    Медведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев

    комментировать

    Медведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев

    Медведев сообщил о планах Москвы смягчить визовый режим для китайцев

      Премьер Дмитрий Медведев прилетел с двухдневным визитом в Китай.

      Глава российского правительства посетил штаб-квартиру китайского медиа-холдинга «Жэньминь Жибао», провел конференцию с интернет-пользователями и рассказал о планах смягчить визовый режим для жителей КНР.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Существуют другие возможности для безвизового посещения китайцами России. Если группа 5 человек, то они могут приехать на 2 недели. А сейчас мы рассматриваем такую возможность, чтобы эту группу делать более компактной, по 2–3 человека, и увеличить срок пребывания до 3 недель».

      Медведев отметил, что Россия рассчитывает на сохранение темпов роста товарооборота с Китаем, который по итогам 8 месяцев этого года увеличился на 35%. В ходе визита российский премьер встретится с председателем КНР Cи Цзиньпином и проведет межправительственные переговоры.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru