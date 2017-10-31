Главный политтехнолог Собчак объяснил, почему отказался от работы

Политтехнолог Алексей Ситников заявил, что покинул предвыборный штаб Ксении Собчак вместе с командой из порядка 30 человек, так как не получил ответы на ряд организационных вопросов.
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Бывший советник Бориса Ельцина политтехнолог Алексей Ситников рассказал РИА Новости, что никакого конфликта с Ксенией Собчак не было, однако продолжить работу в ее штабе он не захотел.
Ситников отметил, что для выстраивания грамотной и четкой стратегии ему необходимо было оперативно получить ответы на ряд вопросов, чего сделано не было.
Алексей Ситников, политтехнолог: «Мне нужно за это все взять ответственность, чтобы создавать все это, мне нужно много ответов личных, начиная от того, согласен я с какими-то фразами, которые сказаны. Я должен быть согласен с организацией работы, я должен понимать, что мы пойдем до конца… Очень много вопросов».
Раскрыть, какие именно вопросы он задавал Ксении Собчак и ее соратникам, Ситников отказался, сославшись на конфиденциальность такой информации. «Я не получил ответы на ряд вопросов, которые мне, и моим коллегам, и потенциальной внутренней структуре нужно было иметь в самом начале, чтобы принять решение идти или не идти», — отметил он.
Алексей Ситников со своей командой должен был отвечать за сбор подписей и работу с волонтерами. Теперь он рассматривает предложения из других штабов.
Алексей Ситников: «Только вот в этом штабе у меня было больше 30 человек. Соответственно, я несу больше ответственность за этих людей и за тех, кого бы я еще из регионов привлек, создавая региональную сеть. Поэтому сразу скажу: никакого конфликта не было, ни с кем никаких личных конфликтов. Я получил кучу предложений из других штабов за эту ночь».
Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила, что уход Ситникова совместно со своей командой из штаба не является расколом в команде. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
Ситников отметил, что для выстраивания грамотной и четкой стратегии ему необходимо было оперативно получить ответы на ряд вопросов, чего сделано не было.
Алексей Ситников, политтехнолог: «Мне нужно за это все взять ответственность, чтобы создавать все это, мне нужно много ответов личных, начиная от того, согласен я с какими-то фразами, которые сказаны. Я должен быть согласен с организацией работы, я должен понимать, что мы пойдем до конца… Очень много вопросов».
Раскрыть, какие именно вопросы он задавал Ксении Собчак и ее соратникам, Ситников отказался, сославшись на конфиденциальность такой информации. «Я не получил ответы на ряд вопросов, которые мне, и моим коллегам, и потенциальной внутренней структуре нужно было иметь в самом начале, чтобы принять решение идти или не идти», — отметил он.
Алексей Ситников со своей командой должен был отвечать за сбор подписей и работу с волонтерами. Теперь он рассматривает предложения из других штабов.
Алексей Ситников: «Только вот в этом штабе у меня было больше 30 человек. Соответственно, я несу больше ответственность за этих людей и за тех, кого бы я еще из регионов привлек, создавая региональную сеть. Поэтому сразу скажу: никакого конфликта не было, ни с кем никаких личных конфликтов. Я получил кучу предложений из других штабов за эту ночь».
Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила, что уход Ситникова совместно со своей командой из штаба не является расколом в команде. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
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