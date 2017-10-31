Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Эксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача. генетика, наука и открытия, оружие, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача

    Эксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача

    комментировать
    Эксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача

    Эксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача

    Эксперты: создать оружие против определенных этносов — реальная задача

      По всей России некие люди собирают биологический материал представителей разных этносов, живущих в разных регионах страны. Об этом сообщил накануне президент Владимир Путин.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».

      Президент не уточнил, кто именно этим занимается, но ранее стало известно, что биоматериалом россиян заинтересовались в ВВС США. Некоторые специалисты считают, что образцы ДНК могут понадобиться не только для разработки вакцин, но и, например, для создания биологического оружия.

      О том, что такая опасность существует, предупреждал в интервью НТВ президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН, профессор Михаил Ковальчук. Об этом он говорил в недавно вышедшем на НТВ фильме Кирилла Позднякова «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение».

      Михаил Ковальчук: «Создать искусственный вирус, и этот вирус предназначен для того, чтобы, размножаясь, он мог нести некое лекарство, скажем так (я очень условно говорю). Вы можете сделать его патогенным, и тогда это будет оружие. И дальше вы можете его сделать этноселективным, так что он будет направлен на определенный этнос».

      Таким образом, уже сегодня можно настроить потенциальный «вирус-убийцу» так, что он будет атаковать, например, только голубоглазых блондинов или кареглазых брюнеток, рассуждает автор фильма.

      Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ: «Ряд стран, в том числе США, разрешили заниматься такого роды генным конструированием в лабораториях любого уровня. Предполагалось… что за этим последует хотя бы учет таких лабораторий. Но законодательного этапа пока не наступило, и сегодня возможность заниматься такого рода конструированием есть у большого количества людей — наверняка с самыми разными намерениями».

      Значительная часть объектов, которые были созданы еще в Советском Союзе в целях обеспечения биологической безопасности, по сути находятся под внешним контролем.

      Анна Попова: «Это лаборатория в Грузии, в Казахстане, которую возглавлял бывший гражданин Советского Союза, глубоко погруженный в тему. И в Советском Союзе он носил погоны. А потом стал носить очевидно погоны совсем другой страны. И это лаборатории, расположенные на Украине».

      Хэнк Грили, профессор генетики Стенфордского университета: «Возможно, будет сложно создать оружие такого типа против одного человека. Но не так сложно сделать оружие, направленное против определенной группы людей».



      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru