По всей России некие люди собирают биологический материал представителей разных этносов, живущих в разных регионах страны. Об этом сообщил накануне президент Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».
Президент не уточнил, кто именно этим занимается, но ранее стало известно, что биоматериалом россиян заинтересовались в ВВС США. Некоторые специалисты считают, что образцы ДНК могут понадобиться не только для разработки вакцин, но и, например, для создания биологического оружия.
О том, что такая опасность существует, предупреждал в интервью НТВ президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН, профессор Михаил Ковальчук. Об этом он говорил в недавно вышедшем на НТВ фильме Кирилла Позднякова «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение».
Михаил Ковальчук: «Создать искусственный вирус, и этот вирус предназначен для того, чтобы, размножаясь, он мог нести некое лекарство, скажем так (я очень условно говорю). Вы можете сделать его патогенным, и тогда это будет оружие. И дальше вы можете его сделать этноселективным, так что он будет направлен на определенный этнос».
Таким образом, уже сегодня можно настроить потенциальный «вирус-убийцу» так, что он будет атаковать, например, только голубоглазых блондинов или кареглазых брюнеток, рассуждает автор фильма.
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ: «Ряд стран, в том числе США, разрешили заниматься такого роды генным конструированием в лабораториях любого уровня. Предполагалось… что за этим последует хотя бы учет таких лабораторий. Но законодательного этапа пока не наступило, и сегодня возможность заниматься такого рода конструированием есть у большого количества людей — наверняка с самыми разными намерениями».
Значительная часть объектов, которые были созданы еще в Советском Союзе в целях обеспечения биологической безопасности, по сути находятся под внешним контролем.
Анна Попова: «Это лаборатория в Грузии, в Казахстане, которую возглавлял бывший гражданин Советского Союза, глубоко погруженный в тему. И в Советском Союзе он носил погоны. А потом стал носить очевидно погоны совсем другой страны. И это лаборатории, расположенные на Украине».
Хэнк Грили, профессор генетики Стенфордского университета: «Возможно, будет сложно создать оружие такого типа против одного человека. Но не так сложно сделать оружие, направленное против определенной группы людей».
Президент не уточнил, кто именно этим занимается, но ранее стало известно, что биоматериалом россиян заинтересовались в ВВС США. Некоторые специалисты считают, что образцы ДНК могут понадобиться не только для разработки вакцин, но и, например, для создания биологического оружия.
О том, что такая опасность существует, предупреждал в интервью НТВ президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН, профессор Михаил Ковальчук. Об этом он говорил в недавно вышедшем на НТВ фильме Кирилла Позднякова «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение».
Михаил Ковальчук: «Создать искусственный вирус, и этот вирус предназначен для того, чтобы, размножаясь, он мог нести некое лекарство, скажем так (я очень условно говорю). Вы можете сделать его патогенным, и тогда это будет оружие. И дальше вы можете его сделать этноселективным, так что он будет направлен на определенный этнос».
Таким образом, уже сегодня можно настроить потенциальный «вирус-убийцу» так, что он будет атаковать, например, только голубоглазых блондинов или кареглазых брюнеток, рассуждает автор фильма.
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ: «Ряд стран, в том числе США, разрешили заниматься такого роды генным конструированием в лабораториях любого уровня. Предполагалось… что за этим последует хотя бы учет таких лабораторий. Но законодательного этапа пока не наступило, и сегодня возможность заниматься такого рода конструированием есть у большого количества людей — наверняка с самыми разными намерениями».
Значительная часть объектов, которые были созданы еще в Советском Союзе в целях обеспечения биологической безопасности, по сути находятся под внешним контролем.
Анна Попова: «Это лаборатория в Грузии, в Казахстане, которую возглавлял бывший гражданин Советского Союза, глубоко погруженный в тему. И в Советском Союзе он носил погоны. А потом стал носить очевидно погоны совсем другой страны. И это лаборатории, расположенные на Украине».
Хэнк Грили, профессор генетики Стенфордского университета: «Возможно, будет сложно создать оружие такого типа против одного человека. Но не так сложно сделать оружие, направленное против определенной группы людей».
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