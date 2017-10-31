ДНР и ЛНР ответили на заявление спецпредставителя США о силах ООН в Донбассе

Представители ДНР и ЛНР заявили, что никаких сил ООН в Донбассе не будет без согласия самопровозглашенных республик.
Так полпред ДНР на переговорах контактной группы Денис Пушилин и полпред ЛНР Владислав Дейнего ответили на слова спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который заявил, что мандат миссии ООН не должен согласовываться с республиками Донбасса.
В заявлении Пушилина и Дейнего подчеркивается, что лидеры Донбасса Александр Захарченко и Игорь Плотницкий участвовали в переговорах в Минске «как равноправные партнеры по приглашению стран „нормандской четверки“», а ДНР и ЛНР и дальше будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, «хочет этого Волкер или не хочет», сообщили в пресс-службе народного совета ДНР.
Из заявления Дениса Пушилина и Владислава Дейнего: «Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР».
Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР вообще не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Свою позицию спецпредставитель Госдепа объяснил тем, что минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ.
С инициативой о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе выступил Владимир Путин. Позднее он допустил размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники миссии ОБСЕ. При этом в Вашингтоне и Киеве выступили за размещение сил ООН на всей территории конфликта, в том числе и на границе с Россией.
В заявлении Пушилина и Дейнего подчеркивается, что лидеры Донбасса Александр Захарченко и Игорь Плотницкий участвовали в переговорах в Минске «как равноправные партнеры по приглашению стран „нормандской четверки“», а ДНР и ЛНР и дальше будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, «хочет этого Волкер или не хочет», сообщили в пресс-службе народного совета ДНР.
Из заявления Дениса Пушилина и Владислава Дейнего: «Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР».
Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР вообще не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Свою позицию спецпредставитель Госдепа объяснил тем, что минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ.
С инициативой о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе выступил Владимир Путин. Позднее он допустил размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники миссии ОБСЕ. При этом в Вашингтоне и Киеве выступили за размещение сил ООН на всей территории конфликта, в том числе и на границе с Россией.
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