Реставраторы в Крыму приводят в порядок архитектурные памятники

В Крыму начали восстанавливать памятники архитектуры и объекты культурного наследия. В Симферополе реставрируют уникальный молитвенный дом крымских караимов. Его исторический облик специалисты еще только воссоздают, реконструкция Малахова кургана в Севастополе уже близится к завершению. Обновленный мемориальный комплекс планируют открыть уже весной будущего года.

Резец по камню и молоток — главные орудия реставраторов, которые работают над восстановлением Симферопольской караимской кенассы. Каждый узор сначала перерисовывают со старых стенных плит, а потом вырезают из крымского известняка.



Андрей Тега, реставратор: «Технология не меняется лет 500, меняется только инструмент. Девяносто лет назад во время антирелигиозной кампании здание отобрали у религиозной общины. Храм разорили, а его главный зал разделили перекрытиями на три этажа».



Когда в 30-е годы двадцатого века в это здание кенассы въезжал радиокомитет, идеологически чуждую шестиконечную звезду заменили на идеологически верную пятиконечную. При реставрации, чтобы избежать любых идеологических разногласий, звезды с фронтона решили просто убрать.



«Эклектика с элементами византийского стиля» — так описывали здание во всех архитектурных справочниках начала XX века. Когда полгода назад в сюда вошли реставраторы, они просто ужаснулись. От красивейшей постройки остался один каркас. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.