Школы в Чечне вынуждены работать в 3 смены

Чеченская Республика нуждается в срочном строительстве новых школ. Всплеск рождаемости в последние годы привел к тому, что дети вынуждены учиться в 3 смены. Ребятам не хватает классов и помещений для дополнительных занятий и факультативов. По подсчетам местного Минобразования, для нормализации ситуации требуется больше 40 школ.

Учащиеся в третью смену школьницы возвращаются с уроков поздно вечером.



Наталья Магмедова: «Вечером уже темно бывает, приходим за своим ребенком. Дети, которые в нашей стороне живут, тоже с нами идут, потому что уже темно и страшно, а детки маленькие».



Дане Эльбиевой повезло — она живет рядом со школой. Переживает девочка из-за того, что не может заняться любимым делом — танцами и иностранными языками.



Дана Эльбиева, школьница: «Бывает, что прихожу домой уставшая и сразу иду спать, а утром делаю уроки. И ни на какие кружки ходить не успеваю».



На 260 мест приходится больше 800 учеников. Отсюда и сокращенные уроки, и перемены по 5 минут. Недостаток места администрация школы пытается компенсировать за счет подсобных помещений. В бывшем кабинете библиотеки идут уроки. Сама же библиотека временно переехала в столовую. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.