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    Актер Кевин Спейси лишен премии «Эмми» после обвинений в домогательствах

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    Актер Кевин Спейси лишен премии «Эмми» после обвинений в домогательствах

    Актер Кевин Спейси лишен премии «Эмми» после обвинений в домогательствах

    Актер Кевин Спейси лишен премии «Эмми» после обвинений в домогательствах
  • Фото: Associated Press © 2017, Chris Pizzello

    • Американский актер Кевин Спейси не получит присужденную ему «Эмми».

    Вручение премии International Emmy Founders Award обладателю двух «Оскаров» Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце. Сегодня в Международной академии телевизионных искусств и наук заявили, что отозвали награду, передает РИА Новости.

    Ранее актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал об эпизоде 30-летней давности: якобы на одной из вечеринок Кевин Спейси пытался соблазнить Рэппа, которому на тот момент было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этой истории, и тут же произвел другую сенсацию, совершив каминг-аут. 58-летний Спейси заявил, что он гомосексуалист.

    На фоне скандала вокруг обвинений в домогательствах компания Netflix объявила, что популярный сериал «Карточный домик», в котором в одной из главных ролей снимается Кевин Спейси, не будет продлен на 7-й сезон.

    Политическая драма «Карточный домик» пользуется большой популярностью и получила ряд наград, в том числе семь премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».

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