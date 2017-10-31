Актер Кевин Спейси лишен премии «Эмми» после обвинений в домогательствах

Американский актер Кевин Спейси не получит присужденную ему «Эмми».
Вручение премии International Emmy Founders Award обладателю двух «Оскаров» Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце. Сегодня в Международной академии телевизионных искусств и наук заявили, что отозвали награду, передает РИА Новости.
Ранее актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал об эпизоде 30-летней давности: якобы на одной из вечеринок Кевин Спейси пытался соблазнить Рэппа, которому на тот момент было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этой истории, и тут же произвел другую сенсацию, совершив каминг-аут. 58-летний Спейси заявил, что он гомосексуалист.
На фоне скандала вокруг обвинений в домогательствах компания Netflix объявила, что популярный сериал «Карточный домик», в котором в одной из главных ролей снимается Кевин Спейси, не будет продлен на 7-й сезон.
Политическая драма «Карточный домик» пользуется большой популярностью и получила ряд наград, в том числе семь премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».
Ранее актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал об эпизоде 30-летней давности: якобы на одной из вечеринок Кевин Спейси пытался соблазнить Рэппа, которому на тот момент было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этой истории, и тут же произвел другую сенсацию, совершив каминг-аут. 58-летний Спейси заявил, что он гомосексуалист.
На фоне скандала вокруг обвинений в домогательствах компания Netflix объявила, что популярный сериал «Карточный домик», в котором в одной из главных ролей снимается Кевин Спейси, не будет продлен на 7-й сезон.
Политическая драма «Карточный домик» пользуется большой популярностью и получила ряд наград, в том числе семь премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».
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