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    СК возбудил дело после гибели в Китае российской модели-подростка

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    • Фото: vk.com / Влада Дзюба
    СК возбудил дело после гибели в Китае российской <nobr>модели-подростка</nobr>

    СК возбудил дело после гибели в Китае российской модели-подростка

    СК возбудил дело после гибели в Китае российской <nobr>модели-подростка</nobr>
  • Фото: vk.com / Влада Дзюба

    • Пермские следователи возбудили уголовное дело после смерти российской модели-подростка в Китае.

    Сейчас готовится запрос в китайские компетентные органы об оказании помощи в расследовании, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе СУ СКР по региону.

    СУ СКР по Пермскому краю: «Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о направлении в китайские компетентные органы запроса об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании дела».

    В ведомстве добавили, что следственные действия также проводятся в пермском модельном агентстве, где работала школьница.

    смотретьСкончавшаяся в Шанхае модель из Перми работала по 13 часов без медстраховки
    Скончавшаяся в Шанхае модель из Перми работала по 13 часов без медстраховки
    Напомним, российская 14-летняя модель Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом. По другой версии, она могла умереть из-за сепсиса или в результате отравления.

    В свою очередь в модельном агентсве заявили, что у девочки был восьмичасовой рабочий день и скончалась она уже после работы на Шанхайской недели моды, через шесть дней после окончания мероприятий.

    Добавим, что в Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.

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