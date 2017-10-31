СК возбудил дело после гибели в Китае российской модели-подростка

Пермские следователи возбудили уголовное дело после смерти российской
модели-подростка в Китае.
Сейчас готовится запрос в китайские компетентные органы об оказании помощи в расследовании, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе СУ СКР по региону.
СУ СКР по Пермскому краю: «Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о направлении в китайские компетентные органы запроса об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании дела».
В ведомстве добавили, что следственные действия также проводятся в пермском модельном агентстве, где работала школьница.
Напомним, российская 14-летняя модель Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом. По другой версии, она могла умереть из-за сепсиса или в результате отравления.
В свою очередь в модельном агентсве заявили, что у девочки был восьмичасовой рабочий день и скончалась она уже после работы на Шанхайской недели моды, через шесть дней после окончания мероприятий.
Добавим, что в Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.
СУ СКР по Пермскому краю: «Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о направлении в китайские компетентные органы запроса об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании дела».
В ведомстве добавили, что следственные действия также проводятся в пермском модельном агентстве, где работала школьница.
Напомним, российская 14-летняя модель Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом. По другой версии, она могла умереть из-за сепсиса или в результате отравления.
В свою очередь в модельном агентсве заявили, что у девочки был восьмичасовой рабочий день и скончалась она уже после работы на Шанхайской недели моды, через шесть дней после окончания мероприятий.
Добавим, что в Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.
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