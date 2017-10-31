Собянин подписал постановление об увеличении пенсий в Москве

С 1 января минимальная пенсия в Москве вырастет до 17,5 тысячи рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подписал постановление о повышении городского социального стандарта для пенсионеров. Стандарт предполагает увеличение минимальной пенсии на 21% — с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи рублей.
Новый социальный стандарт вступит в силу 1 января 2018 года и охватит всех неработающих пенсионеров, которые живут в Москве не менее 10 лет. По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, доплаты получат 1,4 миллиона москвичей, передает «Интерфакс».
Напомним, с 1 января 2018 года по всей России будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер выплат увеличится на 3,7% и составит 14,1 тысячи рублей.
Новый социальный стандарт вступит в силу 1 января 2018 года и охватит всех неработающих пенсионеров, которые живут в Москве не менее 10 лет. По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, доплаты получат 1,4 миллиона москвичей, передает «Интерфакс».
Напомним, с 1 января 2018 года по всей России будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер выплат увеличится на 3,7% и составит 14,1 тысячи рублей.
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