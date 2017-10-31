В Братске иномарка вылетела на встречку и протаранила маршрутку с людьми

Полиция Иркутской области разбирается в обстоятельствах крупного ДТП, которое произошло в Братске. Там после столкновения легковушки с маршруткой 12 человек попали в больницу.
Авария случилась на 321-м километре трассы «Вилюй». Как сообщается на сайте регионального управления МВД, Toyota Vista по неустановленной пока причине вылетела на встречку через разделительный газон и врезалась в микроавтобус Fiat Ducato, который вез пассажиров в по маршруту Падун — Братск.
По предварительным данным, в салоне маршрутки находились 12 человек. Все они доставлены в больницу, но пока неизвестно, кому из них и действительно понадобится медицинская помощь.
По предварительным данным, в салоне маршрутки находились 12 человек. Все они доставлены в больницу, но пока неизвестно, кому из них и действительно понадобится медицинская помощь.
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