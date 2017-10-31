В Германии поймали 19-летнего сирийца, готовившего теракт

В Германии задержали юношу из Сирии по подозрению в подготовке теракта.
Полиция немецкого города Шверина задержала во вторник утром гражданина Сирии, планировавшего устроить теракт в Германии. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры ФРГ.
По данным правоохранителей, 19-летний Ямен А. с июля планировал устроить взрыв в одном из немецких городов и уже начал покупать химикаты, чтобы сделать бомбу.
Пресс-служба прокуратуры Германии: «Ямен А. не позже июля 2017 года принял решение привести в действие взрывное устройство в Германии с целью убить и ранить как можно больше людей. Он начал закупать компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывного устройства».
Пока неизвестно, в каком городе планировался теракт. Неизвестно также, был ли Ямен А. членом какой-либо террористической группировки. В настоящее время юноша арестован, у него дома был проведен обыск.
По данным правоохранителей, 19-летний Ямен А. с июля планировал устроить взрыв в одном из немецких городов и уже начал покупать химикаты, чтобы сделать бомбу.
Пресс-служба прокуратуры Германии: «Ямен А. не позже июля 2017 года принял решение привести в действие взрывное устройство в Германии с целью убить и ранить как можно больше людей. Он начал закупать компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывного устройства».
Пока неизвестно, в каком городе планировался теракт. Неизвестно также, был ли Ямен А. членом какой-либо террористической группировки. В настоящее время юноша арестован, у него дома был проведен обыск.
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