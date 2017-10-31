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    Пьяного рулевого отправили в колонию за угон теплохода и аварию на Москве-реке

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    Пьяного рулевого отправили в колонию за угон теплохода и аварию на Москве-реке

    Пьяного рулевого отправили в колонию за угон теплохода и аварию на <nobr>Москве-реке</nobr>

    Мосгорсуд вынес приговор 30-летнему мужчине, который угнал теплоход и устроил аварию на Москве-реке.

    Рулевой-моторист признан виновным по статье «Угон водного транспорта». Он приговорен к 2 годам колонии общего режима, сообщили в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

    Установлено, что в июле этого года нетрезвый рулевой, воспользовавшись отсутствием капитана, угнал теплоход «Егорий». Позднее это судно у причала столкнулось с теплоходом «Сильвер». После аварии мужчина был задержан правоохранительными органами.

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