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    Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео. Кемеровская область, Новокузнецк, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео

    Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео

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    • Фото: 42.МВД.РФ
    Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео

    Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео

    Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео
    • Фото: 42.МВД.РФ

      • Полицейские в Новокузнецке задержали 23-летнюю местную жительницу, которая серьезно повредила сковородой автомобиль Toyota Camry своего бывшего супруга.

      В полицию обратился 37-летний житель Новокузнецка, который обнаружил во дворе дома свой разбитый автомобиль. Выяснилось, что накануне к мужчине приходила его бывшая супруга и требовала вернуть ей подарок — Toyota Camry.

      Услышав отказ, подвыпившая женщина взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот, а также оба зеркала заднего вида, сообщили РИА Новости в МВД Кемеровской области.

      Инцидент сняли на видео соседи.

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