Жительница Новокузнецка сковородой уничтожила автомобиль бывшего супруга: видео

Полицейские в Новокузнецке задержали
23-летнюю местную жительницу, которая серьезно повредила сковородой автомобиль Toyota Camry своего бывшего супруга.
В полицию обратился 37-летний житель Новокузнецка, который обнаружил во дворе дома свой разбитый автомобиль. Выяснилось, что накануне к мужчине приходила его бывшая супруга и требовала вернуть ей подарок — Toyota Camry.
Услышав отказ, подвыпившая женщина взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот, а также оба зеркала заднего вида, сообщили РИА Новости в МВД Кемеровской области.
Инцидент сняли на видео соседи.
Услышав отказ, подвыпившая женщина взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот, а также оба зеркала заднего вида, сообщили РИА Новости в МВД Кемеровской области.
Инцидент сняли на видео соседи.
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