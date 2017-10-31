В Якутии маленькая девочка умерла от ОРВИ после отказа положить ее в больницу

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели полуторагодовалой девочки, которой требовалась срочная госпитализация. К маленькой пациентке дважды приезжала скорая, дважды врачи оставляли ребенка на амбулаторном лечении.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, эта история началась 28 сентября, когда жительница якутского поселка Айхал дважды вызывала скорую дочери, у которой поднялась температура. В обоих случаях доктора решили, что девочка в госпитализации не нуждается, и посоветовали маме проконсультироваться с участковым врачом.
На следующий день женщина самостоятельно отвезла дочь в больницу, где участковый терапевт определил ребенка в стационар с диагнозом «острая респираторно-вирусная инфекция: острый ринофарингит, острый обструктивный бронхит», а 30 сентября девочка скончалась.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, отека легких, острой респираторной недостаточности. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
На следующий день женщина самостоятельно отвезла дочь в больницу, где участковый терапевт определил ребенка в стационар с диагнозом «острая респираторно-вирусная инфекция: острый ринофарингит, острый обструктивный бронхит», а 30 сентября девочка скончалась.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, отека легких, острой респираторной недостаточности. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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