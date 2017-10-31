С 7 ноября НТВ покажет продолжение остросюжетного детектива «Паутина», снятого по мотивам произведений Вячеслава Жукова. Cериал рассказывает об оперативнике Фёдоре Туманове (Олег Харитонов), который готов пойти до конца, чтобы распутать паутину криминального мира.

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В новых эпизодах Туманову и его напарнику Грекову (Олег Филипчик) предстоит разобраться в причинах серии преступлений, жертвами которых стали совершенно разные, на первый взгляд, люди. В руке каждого из них обнаружен загадочный символ, значение которого предстоит разгадать главным героям. Теперь следователям нужно не только найти преступника, но и предотвратить возможные убийства.



Редкие минуты отдыха не принесут покоя. Следователям придется решать проблемы личного характера, которые окажутся не менее острыми, чем расследование преступлений. Греков мечтает вернуть супругу Наталью. Но как это сделать, чтобы не просить прощения первым? У Туманова вопросов еще больше — чем недовольна Настя, чем Туманов ее разгневал?



Олег Харитонов, актер: «Одна из самых трогательных сюжетных линий в сериале, это любовный треугольник между моим героем Фёдором Тумановым, его подругой Настей и следователем СК, Мариной Соломатиной. Коллизии их взаимоотношений вписаны в суровые реалии, в которых существует мой персонаж, но от этого не перестают быть нежными. Надо сказать, что я сразу отметил хороший сценарий проекта. Думаю, что главный секрет успеха нашего сериала заключается в человечности и в положительном образе героев. У них советская закалка: это люди высоких нравственных принципов, они уважительно относятся к женщинам, и главное — обладают обостренной жаждой справедливости. Сейчас на экране мало таких героев».



Показ премьерных эпизодов сериала состоится на телеканале НТВ 7 ноября.



