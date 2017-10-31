Верховный суд предложил Госдуме ввести в УК понятие «уголовный проступок»

Верховный суд РФ предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок» для преступлений, за которые не наказывают лишением свободы.
Верховный суд РФ одобрил для внесения в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия «уголовный проступок». Законопроект предполагает, что преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено лишение свободы, будут называться уголовными проступками, передает ТАСС.
Владимир Давыдов, заместитель председателя Верховного суда РФ: «Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с применением одной из мер уголовно-правового характера».
Наказанием за уголовные проступки должны стать обязательные и исправительные работы. Кроме того, Верховный суд предлагает освобождать от ответственности тех, кто совершил уголовный проступок впервые и возместил причиненный ущерб.
Предлагается также освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших проступки, но применять к ним воспитательные меры: предупреждение, передачу под надзор родителей или специализированных органов, — или обязывать возместить причиненный ущерб.
По словам зампредседателя Верховного суда, в настоящее время более 80 статей УК не предполагают лишения свободы. В 2016 году по ним были осуждены 40 тысяч человек. Ожидается, что введение понятия «уголовный проступок» будет эффективнее, чем перевод преступлений по этим статьям в разряд административных.
Владимир Давыдов, заместитель председателя Верховного суда РФ: «Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с применением одной из мер уголовно-правового характера».
Наказанием за уголовные проступки должны стать обязательные и исправительные работы. Кроме того, Верховный суд предлагает освобождать от ответственности тех, кто совершил уголовный проступок впервые и возместил причиненный ущерб.
Предлагается также освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших проступки, но применять к ним воспитательные меры: предупреждение, передачу под надзор родителей или специализированных органов, — или обязывать возместить причиненный ущерб.
По словам зампредседателя Верховного суда, в настоящее время более 80 статей УК не предполагают лишения свободы. В 2016 году по ним были осуждены 40 тысяч человек. Ожидается, что введение понятия «уголовный проступок» будет эффективнее, чем перевод преступлений по этим статьям в разряд административных.
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