Эксперты назвали главные признаки супружеской неверности

Эксперты в области супружеских измен рассказали, какие признаки помогут вычислить, есть ли у мужчины
кто-то на стороне.
По наблюдениям экспертов, 80% женщин интуитивно чувствуют, что любимый человек им изменяет. Однако существуют и вполне конкретные признаки неверности, утверждает исполнительный директор компании по расследованию неверности Lipstick Investigations Дэвид Кинг.
Так, например, верным признаком интрижки может быть то, что мужчина вдруг начинает больше красоваться у зеркала, тщательнее следить за собой — дольше бриться, выбирать одежду или пользоваться новым парфюмом.
Еще одним звоночком может стать появление частных и странных сообщений в телефоне мужчины. Или то, что супруг совсем не расстается с телефоном или установил пароль.
Неверный муж может часто пребывать в плохом настроении и искать повод уйти из дома. Мужчина старается как можно меньше времени проводить с семьей, выдумывая поводы для «задержки на работе» или долгой «прогулки», приводит данные исследования Кинга портал Dni.Ru.
Так, например, верным признаком интрижки может быть то, что мужчина вдруг начинает больше красоваться у зеркала, тщательнее следить за собой — дольше бриться, выбирать одежду или пользоваться новым парфюмом.
Еще одним звоночком может стать появление частных и странных сообщений в телефоне мужчины. Или то, что супруг совсем не расстается с телефоном или установил пароль.
Неверный муж может часто пребывать в плохом настроении и искать повод уйти из дома. Мужчина старается как можно меньше времени проводить с семьей, выдумывая поводы для «задержки на работе» или долгой «прогулки», приводит данные исследования Кинга портал Dni.Ru.
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