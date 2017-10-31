Лавров: Россия никому ничего не навязывает и никого не учит жизни

Глава МИД РФ заявил, что опыт Октябрьской революции помог России понять бессмысленность насаждения
какой-либо идеологии.
Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня Россия решает задачи внутреннего развития и укрепляет свои позиции на международной арене, а не пытается навязывать свою точку зрения другим.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не учит жизни».
Также, выступая на открытии Конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, «Столетие Русской революции: единение ради будущего», министр отметил, что в Москве считают, что «народы мира имеют право и должны сами распоряжаться своей судьбой».
Кроме того, Лавров сообщил, что сегодня в некоторых странах предпринимаются попытки внести раскол в ряды соотечественников и оторвать их от России. А на Украине и в странах Прибалтики, заявил глава МИД РФ, «не прекращается их прямая дискриминация», передает РИА Новости.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не учит жизни».
Также, выступая на открытии Конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, «Столетие Русской революции: единение ради будущего», министр отметил, что в Москве считают, что «народы мира имеют право и должны сами распоряжаться своей судьбой».
Кроме того, Лавров сообщил, что сегодня в некоторых странах предпринимаются попытки внести раскол в ряды соотечественников и оторвать их от России. А на Украине и в странах Прибалтики, заявил глава МИД РФ, «не прекращается их прямая дискриминация», передает РИА Новости.
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