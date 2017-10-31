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    Предвыборный штаб Собчак покинули две трети команды

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    • Фото: Колчин Алексей / ТАСС
    Предвыборный штаб Собчак покинули две трети команды

    Предвыборный штаб Собчак покинули две трети команды

    Предвыборный штаб Собчак покинули две трети команды
  • Фото: Колчин Алексей / ТАСС

    • В предвыборном штабе журналистки Ксении Собчак произошел раскол.

    Предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова — семь человек. Это почти две трети от всего состава команды.

    Как сообщил «Коммерсанту» источник в штабе, Ситников ушел без видимого скандала. По словам собеседника издания, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба — «просто тихо ушли и все».

    Ранее другой источник из команды Собчак рассказал газете «Ведомости», что Ситников был недоволен организацией внутри команды, когда «разные сотрудники штаба, по сути, оказались должны выполнять одни и те же функции».

    Алексей Ситников, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина, а потом консультировавший Юлию Тимошенко, в штабе Собчак должен был отвечать за «работу в полях»: организацию работы штабов на местах, сбор подписей и взаимодействие с волонтерами.

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    Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. Руководителем предвыборного штаба был назначен медиаменеджер Игорь Малашенко — также один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ. Также в команду вошли работавший на выборах в США политконсультант Виталий Шкляров, экс-глава дирекции развлекательных программ «Первого канала» Сергей Кальварский, экс-глава штаба Михаила Прохорова журналист Антон Красовский и работавшая с Хакамадой политолог Марина Литвинович.



    Накануне о намерении выдвигаться в президенты заявила журналиста журналистка Екатерина Гордон.

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