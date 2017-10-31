В Минобороны рассказали о приоритетах новой программы вооружений

Развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия станет приоритетным направлением госпрограммы вооружений на
2018–2025 годы.
Об этом в интервью газете «Военно-промышленный курьер» рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.
По его словам, первым приоритетом станет развитие стратегических ядерных сил, так как они остаются «главным сдерживающим фактором возможной агрессии против России».
Юрий Борисов: «Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность», — отметил Борисов.
Также, отметил замминистра, в современных локальных конфликтах все большую роль начинает играть высокоточное оружие. Поэтому оно станет вторым приоритетом новой госпрограммы вооружений.
Юрий Борисов: «Меняется и сам характер боевых действий, что показали сирийский конфликт, локальные войны последних десятилетий. Все большую роль играет высокоточное оружие. Поэтому наш второй приоритет — расширение номенклатуры подобных вооружений».
Третьим приоритетом Борисов назвал разведывательно-информационное обеспечение боевых действий. К нему представитель ведомства отнес космическую группировку, навигацию и беспилотные средства.
Новое развитие, по словам Борисова, получит и робототехника, поскольку сейчас наблюдается общая тенденция на проведение боевых операций без участия человека.
По его словам, первым приоритетом станет развитие стратегических ядерных сил, так как они остаются «главным сдерживающим фактором возможной агрессии против России».
Юрий Борисов: «Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность», — отметил Борисов.
Также, отметил замминистра, в современных локальных конфликтах все большую роль начинает играть высокоточное оружие. Поэтому оно станет вторым приоритетом новой госпрограммы вооружений.
Юрий Борисов: «Меняется и сам характер боевых действий, что показали сирийский конфликт, локальные войны последних десятилетий. Все большую роль играет высокоточное оружие. Поэтому наш второй приоритет — расширение номенклатуры подобных вооружений».
Третьим приоритетом Борисов назвал разведывательно-информационное обеспечение боевых действий. К нему представитель ведомства отнес космическую группировку, навигацию и беспилотные средства.
Новое развитие, по словам Борисова, получит и робототехника, поскольку сейчас наблюдается общая тенденция на проведение боевых операций без участия человека.
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