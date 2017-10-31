В Уфе пенсионера вывезли на кладбище и ранили в голову

В Башкирии расследуют нападение на пенсионера, которого неизвестные в масках вывезли на кладбище, избили и ранили в голову.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в пятницу на мужчину 1955 года рождения напали неизвестные в масках. Они затолкали его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище Уфы.
Там пенсионера приковали наручниками к ограде могилы, избили и выстрелили в голову. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.
Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Разыскиваются причастные к преступлению.
Там пенсионера приковали наручниками к ограде могилы, избили и выстрелили в голову. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.
Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Разыскиваются причастные к преступлению.
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