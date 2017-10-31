Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    В Уфе пенсионера вывезли на кладбище и ранили в голову

    комментировать

    В Уфе пенсионера вывезли на кладбище и ранили в голову

    В Уфе пенсионера вывезли на кладбище и ранили в голову

    В Башкирии расследуют нападение на пенсионера, которого неизвестные в масках вывезли на кладбище, избили и ранили в голову.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в пятницу на мужчину 1955 года рождения напали неизвестные в масках. Они затолкали его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище Уфы.

    Там пенсионера приковали наручниками к ограде могилы, избили и выстрелили в голову. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.

    Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Разыскиваются причастные к преступлению.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru