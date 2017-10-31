В Восточную Гуту гуманитарный груз прибыл под охраной российских военных

В зоне деэскалации в Восточной Гуте российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Красного Полумесяца. В этот раз в пригород Дамаска полсотни грузовиков привезли продукты питания и медикаменты, которых хватит, чтобы обеспечить 40 тысяч мирных жителей в населенных пунктах, подконтрольных вооруженной оппозиции.
Колонна белых грузовиков с символикой ООН и Красного Полумесяца строго по графику въехала на блокпост российской военной полиции. Он здесь, по сути, единственный. Содержимое каждой машины внимательно осмотрели, затем проверили на наличие взрывчатки, только после этого грузовики направилась в район, который уже несколько лет контролируют боевики.
Гуманитарный конвой въезжает в зону деэскалации при поддержке российской военной полиции. Уже на территории, которую контролируют экстремисты, начнется адресное распределение помощи, которой ждут тысячи людей.
Конвой для Восточной Гуты формировали около месяца, даже специальный инструктаж проводили для водителей, объясняли, как себя вести в экстренной ситуации. Шоферы поначалу натянуто улыбались и заметно нервничали, но оказалось, что бояться нечего — белые грузовики под надёжной охраной.
Аднан Сулемайни, водитель грузовика: «К счастью, в последнее время мы стали чаще выходить в рейсы. Возим много, в том числе и сюда, в Восточную Гуту. Когда здесь появились русские и их КПП, стало намного проще. Мы теперь заезжаем сюда без проблем, а ваши солдаты обеспечивают нашу безопасность».
Как передает корреспондент Илья Ушенин, в грузовиках едут медикаменты, продукты и товары первой необходимости — все то, что боевики у мирных жителей обычно отбирают. Но в этот раз российским военным совместно с сирийским правительством удалось договориться с командирами так называемой умеренной оппозиции. Те сами пообещали организовать коридор и обеспечить неприкосновенность груза.
Гуманитарный конвой въезжает в зону деэскалации при поддержке российской военной полиции. Уже на территории, которую контролируют экстремисты, начнется адресное распределение помощи, которой ждут тысячи людей.
Конвой для Восточной Гуты формировали около месяца, даже специальный инструктаж проводили для водителей, объясняли, как себя вести в экстренной ситуации. Шоферы поначалу натянуто улыбались и заметно нервничали, но оказалось, что бояться нечего — белые грузовики под надёжной охраной.
Аднан Сулемайни, водитель грузовика: «К счастью, в последнее время мы стали чаще выходить в рейсы. Возим много, в том числе и сюда, в Восточную Гуту. Когда здесь появились русские и их КПП, стало намного проще. Мы теперь заезжаем сюда без проблем, а ваши солдаты обеспечивают нашу безопасность».
Как передает корреспондент Илья Ушенин, в грузовиках едут медикаменты, продукты и товары первой необходимости — все то, что боевики у мирных жителей обычно отбирают. Но в этот раз российским военным совместно с сирийским правительством удалось договориться с командирами так называемой умеренной оппозиции. Те сами пообещали организовать коридор и обеспечить неприкосновенность груза.
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