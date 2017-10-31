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    Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы. авиакомпании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеред вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

    Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

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    Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

    Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

    Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

      Финская авиакомпания Finnair в ноябре начнет взвешивать пассажиров.

      По информации местных СМИ, такие цифры нужны перевозчику, чтобы точнее знать распределение нагрузки на самолет и скорректировать заправку лайнеров. Причем записывать будут общую массу — вес человека вместе с его ручной кладью.

      Компания решила узнать, сколько весит тот, кто едет в деловую поездку, и сколько пассажир, направляющийся в отпуск. Также перевозчик хочет понимать, как отличается вес людей зимой, когда все летят с толстыми куртками и теплой обувью, по сравнению с летом.

      В авиакомпании сразу оговорили, что взвешивание будет добровольным, результат сообщат только самому пассажиру, а данные в базу будут заносить анонимно.

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