Перед вылетом пассажиров компании Finnair поставят на весы

Финская авиакомпания Finnair в ноябре начнет взвешивать пассажиров.

По информации местных СМИ, такие цифры нужны перевозчику, чтобы точнее знать распределение нагрузки на самолет и скорректировать заправку лайнеров. Причем записывать будут общую массу — вес человека вместе с его ручной кладью.



Компания решила узнать, сколько весит тот, кто едет в деловую поездку, и сколько пассажир, направляющийся в отпуск. Также перевозчик хочет понимать, как отличается вес людей зимой, когда все летят с толстыми куртками и теплой обувью, по сравнению с летом.



В авиакомпании сразу оговорили, что взвешивание будет добровольным, результат сообщат только самому пассажиру, а данные в базу будут заносить анонимно.