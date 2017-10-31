В Хабаровском крае отловят тигра, разорвавшего безоружного сборщика орехов

Амурский тигр, который напал на безоружного сборщика кедровых орехов в Бикинском районе Хабаровского края, представляет опасность и будет отловлен.
Инцидент произошел в окрестностях села Бойцово Бикинского района Хабаровского края. Амурский тигр разорвал на части человека, собиравшего кедровые орехи в лесу. Место нападения обследовали эксперты и пришли к выводу, что дикому зверю примерно 2–3 года, на человека он напал неожиданно. Возможно, тигр был ранен.
«Напавший на человека хищник опасен и должен быть незамедлительно изъят из дикой природы», — подчеркивают эксперты из центра «Амурский тигр».
Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр»: «Сейчас первоочередная задача — изъять хищника из природы и разобраться в случившемся. Обычно агрессивное поведение животного связанно с ранениями, полученными ранее от человека. То есть раненый тигр может мстить и даже нападать на людей спустя время, к сожалению, иногда не разбираясь, тот ли это человек».
Похожий случай произошел в 2010 году в Приморском крае. Переживший нападение людей и потерявший способность охотиться тигр затаил обиду на людей и убил первого встречного им в лесу, передает ТАСС.
«Напавший на человека хищник опасен и должен быть незамедлительно изъят из дикой природы», — подчеркивают эксперты из центра «Амурский тигр».
Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр»: «Сейчас первоочередная задача — изъять хищника из природы и разобраться в случившемся. Обычно агрессивное поведение животного связанно с ранениями, полученными ранее от человека. То есть раненый тигр может мстить и даже нападать на людей спустя время, к сожалению, иногда не разбираясь, тот ли это человек».
Похожий случай произошел в 2010 году в Приморском крае. Переживший нападение людей и потерявший способность охотиться тигр затаил обиду на людей и убил первого встречного им в лесу, передает ТАСС.
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