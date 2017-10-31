Взрыв прогремел в жилом доме в Дагестане, есть погибшие

Взрыв бытового газа разрушил жилой частный дом в поселке Новый Кяхулай в пригороде Махачкалы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, взрыв в одноэтажном частном доме прогремел около 07:15 мск вторника. В момент взрыва в доме находились четыре человека. Одна из из них, женщина 1980 года рождения, скончалась в больнице. Один мужчина был госпитализирован, еще один от госпитализации отказался.
Некоторое время под завалами оставалась 12-летняя девочка. По последним данным, спасатели извлекли ее из-под завалов, но по дороге в больницу девочка скончалась.
ГУ МЧС по региону: «Врачам не удалось сохранить жизнь ребенку, так как она получила множество телесных повреждений».
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Некоторое время под завалами оставалась 12-летняя девочка. По последним данным, спасатели извлекли ее из-под завалов, но по дороге в больницу девочка скончалась.
ГУ МЧС по региону: «Врачам не удалось сохранить жизнь ребенку, так как она получила множество телесных повреждений».
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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