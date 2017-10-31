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    На западе Москвы грабители вытащили из банкомата 6,5 млн рублей

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    На западе Москвы грабители вытащили из банкомата 6,5 млн рублей

    На западе Москвы грабители вытащили из банкомата 6,5 млн рублей

    Ограбление банкомата в Москве произошло на улице Пырьева рано утром.

    В пресс-службе столичный полиции рассказали, что около 5 утра получили сообщение о срабатывании сигнализации в здании на западе Москвы.

    Прибывшие на место ограбления полицейские увидели, что ворам удалось отжать дверцу банкомата и вытащить две кассеты с деньгами.

    Материальный ущерб составил 6,579 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает ТАСС.

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