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    В университете штата Юта произошла стрельба, погиб человек

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    • Фото: @slcpd / twitter.com
    В университете штата Юта произошла стрельба, погиб человек

    В университете штата Юта произошла стрельба, погиб человек

    В университете штата Юта произошла стрельба, погиб человек
  • Фото: @slcpd / twitter.com

    • В американском Солт-Лейк-Сити на территории кампуса Университета Юты злоумышленник устроил стрельбу. В результате погиб человек.

    Как сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter, выстрелы прогремели около девяти вечера по местному времени. На данный момент известно об одном погибшем.

    Из сообщения полиции: «Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан».

    По предварительным данным, стрельбу устроил 24-летний Остин Батен. Полицейские уже распространили его фото. Идут поиски. Отмечается, что преступник «вооружен и опасен».

    На территории университета увеличено присутствие полиции. Всем находящимся поблизости рекомендовали найти укрытие.

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