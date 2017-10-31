Приставы отправили на кладбища новосибирских должников

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщили, что должники будут отправлены на принудительные работы по благоустройству кладбищ.
В Новосибирской области неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, а также других должников, подвергнутых административной ответственности, привлекают к обязательной работе по благоустройству территорий общественных кладбищ. В течение осени на подобные работы направлены 78 человек.
Сообщение пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области: «Семь погостов, общая площадь которых составляет более 629 гектаров, требуют существенных усилий для поддержания порядка».
В ведомстве сообщили, что должники отбывают наказание, вывозя мусор, очищая проезды и проходы к местам захоронений, занимаются благоустройством заброшенных могил и другими полезными работами, цитирует «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области: «Семь погостов, общая площадь которых составляет более 629 гектаров, требуют существенных усилий для поддержания порядка».
В ведомстве сообщили, что должники отбывают наказание, вывозя мусор, очищая проезды и проходы к местам захоронений, занимаются благоустройством заброшенных могил и другими полезными работами, цитирует «Интерфакс».
Комментарии