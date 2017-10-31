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Деловое утро НТВ

    В Хабаровском крае С-300 отразили воздушную атаку условного врага

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    • Фото: Невар Виталий / ТАСС
    В Хабаровском крае <nobr>С-300</nobr> отразили воздушную атаку условного врага

    В Хабаровском крае С-300 отразили воздушную атаку условного врага

    В Хабаровском крае <nobr>С-300</nobr> отразили воздушную атаку условного врага
  • Фото: Невар Виталий / ТАСС

    • Учения войск ПВО Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 отразили авианалет условного противника.

    Как сообщается на сайте Минобороны, подразделения подняли по тревоге, после чего пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет и по пути следования дали отпор условным диверсантам.

    Расчеты развернули пусковые системы, отработали электронные запуски ракет по воздушным целям, имитирующим авианалет противника. В ходе маневров несколько боевых самолетов условного врага имитировали атаку авиации с разных высот и азимутов.

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