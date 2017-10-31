В Хабаровском крае С-300 отразили воздушную атаку условного врага

Учения войск ПВО Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае. Расчеты
зенитно-ракетных систем С-300 отразили авианалет условного противника.
Как сообщается на сайте Минобороны, подразделения подняли по тревоге, после чего пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет и по пути следования дали отпор условным диверсантам.
Расчеты развернули пусковые системы, отработали электронные запуски ракет по воздушным целям, имитирующим авианалет противника. В ходе маневров несколько боевых самолетов условного врага имитировали атаку авиации с разных высот и азимутов.
Расчеты развернули пусковые системы, отработали электронные запуски ракет по воздушным целям, имитирующим авианалет противника. В ходе маневров несколько боевых самолетов условного врага имитировали атаку авиации с разных высот и азимутов.
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