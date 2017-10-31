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    В аэропорту Кемерова пьяного пассажира сняли с рейса за вызывающее поведение

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    В аэропорту Кемерова пьяного пассажира сняли с рейса за вызывающее поведение

    В аэропорту Кемерова пьяного пассажира сняли с рейса за вызывающее поведение

    Транспортная полиция разбирается с пьяным пассажиром, которого за вызывающее поведение сняли с самолета в международном аэропорту города Кемерова.

    О нарушителе в линейное отделение полиции в воздушной гавани сообщил представитель компании-перевозчика, он же вызвал наряд к лайнеру, который должен был отправиться в Москву.

    Елена Щербинина, сотрудница Кузбасского линейного управления МВД: «Стражи порядка доставили в дежурную часть 23-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который находился в состоянии опьянения. Пассажир шатался, грубил сотрудникам службы авиационной безопасности, вел себя вызывающе».

    В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

    Заводский районный суд приговорил дебошира к штрафу в размере 500 рублей. Это уже шестой пассажир, который с начала года снят с рейса после жалобы авиаперевозчиков, еще пятеро нарушителей наказаны за хулиганство и курение на борту самолетов, передает РИА Новости.

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