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    Годовщина катастрофы А321: в Шарм-эш-Шейхе провели траурную службу. Египет, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, памятные даты, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГодовщина катастрофы А321: в Шарм-эш-Шейхе провели траурную службу

    Годовщина катастрофы А321: в Шарм-эш-Шейхе провели траурную службу

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    Годовщина катастрофы А321: в <nobr>Шарм-эш-Шейхе</nobr> провели траурную службу

    Годовщина катастрофы А321: в Шарм-эш-Шейхе провели траурную службу

    Годовщина катастрофы А321: в <nobr>Шарм-эш-Шейхе</nobr> провели траурную службу

      Сегодня исполняется ровно два года со дня авиакатастрофы, которая произошла в небе над Синаем.

      В главном соборе египетского Шарм-эш-Шейха прошла траурная служба в память о погибших. Ее посетили власти региона, представители туристического бизнеса и наши дипломаты. В одном из отелей курортного города заложили камень в основание монумента российско-египетской дружбы.

      Погибших вспоминали и в Северной столице. В минувшую субботу там открыли памятник жертвам трагедии. Монумент представляет собой сложенные крылья.

      Ирина Захарова, председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268»: «У нас была единственная дочь, в принципе, мы ждали внуков. Очень хотели, чтобы у нас были внуки. Дочери сейчас было бы 30 лет, на тот момент было 28. Я до сих пор не верю».

      Трагедия произошла 31 октября 2015 года. Airbus компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, пропал с радаров через 23 минуты после взлета. На борту лайнера находились 224 человека. Все они погибли. ФСБ России квалифицировала случившееся как теракт.

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