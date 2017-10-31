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Деловое утро НТВ

    Японец хранил в холодильниках в своей квартире тела 9 человек

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    Японец хранил в холодильниках в своей квартире тела 9 человек

    Японец хранил в холодильниках в своей квартире тела 9 человек

    Полиция задержала жителя японского города Дзама, в квартире которого хранились останки девяти человек.

    Японская полиция вышла на подозреваемого во время расследования по делу об исчезновении 23-летней девушки. В квартире молодого мужчины, проживающего в многоквартирном доме в японском городе Дзама, были обнаружены расчлененные останки девяти человек. Они хранились в нескольких находившихся в квартире холодильных ящиках.

    Как передает телеканал телеканал NHK, следователи предполагают, что подозреваемый заводил знакомства в Интернете на сайтах, посвященных самоубийствам, а после расправлялся со своими жертвами.

    В пользу этой версии говорят записи с камер видеонаблюдения, на которых пропавшая девушка попала в кадр вместе с владельцем квартиры. Полиция установила, что девушка незадолго до своего исчезновения разместила в соцсетях сообщение, что хочет покончить с собой.

    Мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

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