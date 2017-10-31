Адвокат: Пучдемон находится в Бельгии, но не намерен просить убежища

Бельгийский юрист сообщил, что будет представлять интересы каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
Бельгийский адвокат Поль Бекар сообщил, что отстраненный властями Испании от должности главы женералитета Каталонии Карлес Пучдемон с понедельника находится в Бельгии, однако не намерен просить в этой стране политического убежища.
Поль Бекар, адвокат: «Господин Пучдемон находится в Бельгии, однако не для того, чтобы запрашивать убежище. По этому вопросу пока ничего не решено. Я лично встречался с ним. Он официально попросил меня представлять его интересы».
По словам Бекара, он уже приступил к изучению обвинений, выдвинутых властями Испании в адрес отстраненного от власти каталонского политика.
Поль Бекар известен в Бельгии тем, что защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию, напоминает ТАСС.
В понедельник генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о подаче исков против политиков, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Обвинения выдвинуты в мятеже и растрате государственных средств.
Напомним, после того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде воспользовались 155 статьей конституции страны и ввели в автономном регионе прямое управление: распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря, а также назвали временную исполняющую обязанности главы региона.
Поль Бекар, адвокат: «Господин Пучдемон находится в Бельгии, однако не для того, чтобы запрашивать убежище. По этому вопросу пока ничего не решено. Я лично встречался с ним. Он официально попросил меня представлять его интересы».
По словам Бекара, он уже приступил к изучению обвинений, выдвинутых властями Испании в адрес отстраненного от власти каталонского политика.
Поль Бекар известен в Бельгии тем, что защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию, напоминает ТАСС.
В понедельник генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о подаче исков против политиков, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Обвинения выдвинуты в мятеже и растрате государственных средств.
Напомним, после того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде воспользовались 155 статьей конституции страны и ввели в автономном регионе прямое управление: распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря, а также назвали временную исполняющую обязанности главы региона.
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