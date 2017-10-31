Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Адвокат: Пучдемон находится в Бельгии, но не намерен просить убежища

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman
    Адвокат: Пучдемон находится в Бельгии, но не намерен просить убежища

    Адвокат: Пучдемон находится в Бельгии, но не намерен просить убежища

    Адвокат: Пучдемон находится в Бельгии, но не намерен просить убежища
  • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman

    • Бельгийский юрист сообщил, что будет представлять интересы каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

    Бельгийский адвокат Поль Бекар сообщил, что отстраненный властями Испании от должности главы женералитета Каталонии Карлес Пучдемон с понедельника находится в Бельгии, однако не намерен просить в этой стране политического убежища.

    Поль Бекар, адвокат: «Господин Пучдемон находится в Бельгии, однако не для того, чтобы запрашивать убежище. По этому вопросу пока ничего не решено. Я лично встречался с ним. Он официально попросил меня представлять его интересы».

    По словам Бекара, он уже приступил к изучению обвинений, выдвинутых властями Испании в адрес отстраненного от власти каталонского политика.

    Поль Бекар известен в Бельгии тем, что защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию, напоминает ТАСС.

    В понедельник генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о подаче исков против политиков, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Обвинения выдвинуты в мятеже и растрате государственных средств.

    смотретьВоля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии
    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии
    Напомним, после того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде воспользовались 155 статьей конституции страны и ввели в автономном регионе прямое управление: распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря, а также назвали временную исполняющую обязанности главы региона.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru